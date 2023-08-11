نادي الوحدات يقرر (مُكرهاً) المشاركة في ملحق أبطال آسيا

أعلن نادي الوحدات، امس الخميس، مشاركته في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال عبر “فيسبوك” إن مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع على المشاركة في الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا أمام فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، آخذين بعين الاعتبار تقديم مصلحة النادي فوق كل شيء، مشيرا إلى أن المباراة فرضت على النادي وليست بمحض إرادته.

وأكد النادي، أنه “كان وما يزال رافضاً التطبيع بأي شكل من الأشكال”.

ومن المقرر أن يواجه الوحدات، وصيف بطولة دوري المحترفين لكرة القدم العام الماضي وحامل لقب كأس الأردن، الفريق الإماراتي الذي يضم اللاعب مؤنس دبور الذي يحمل جواز سفر إسرائيليا يوم 15 آب المقبل، والفائز في هذه المباراة ينتقل لملاقاة فريق النصر السعودي يوم 22 من الشهر نفسه.

وفي حال عدم تمكن الوحدات من تجاوز هاتين المباراتين فإنه سينتقل إلى اللعب في كأس الاتحاد الآسيوي.