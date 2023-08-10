طرح أغنية “الساحل الشمالي” لـ محمد منير وميريام فارس/ فيديو

طرح الفنان المصري محمد منير، والمغنية اللبنانية ميريام فارس أغنية “الساحل الشمالي”، مساء امس الأربعاء، في أول تعاون يجمعهما.

وكتبت ميريام فارس عبر حسابها على إنستغرام: “بهدي أغنية الساحل الشمالي لكل الشعوب العربية، خاصة مصر أم الدنيا، وشعبها الغالي على قلبي، والساحل الشمالي هي أغنية إسكندرانية”.

وأضافت: “اللهجة الإسكندرانية هي إللي اتعودت أسمعها بالأفلام المصرية القديمة، وبعشقها من كنت صغيرة، والآن بغنيها مع أسطورة الفن العربي الكينج محمد منير، إللي بفتخر أنني بشارك معه في العمل الفني المميز هذا”.

وقد أشاد العديد من المتابعين بكلمات الأغنية، حيث كتب أحد المتابعين: “أجمل وأحلى دويتو سمعته، أداء ميريام وصوتها رسما الحكاية مع الفنان المبدع منير، الساحل الشمالي ليست أغنية الموسم بل هي أغنية كل موسم، برافو الفنانة الشاملة والعالمية ميريام فارس، وبرافو الكينج منير ابن النيل والعالمي، وبرافو المبدع محمد رحيم، أغنية ستبقى حكاية”.

وأضاف معلق آخر: “واو، في كل مرة تصدمني ميريام، أبدعت، والكينغ محمد منير، ومحمد رحيم كمان، ألف مبارك، إن شاء الله تكسروا الأرض”.

وكتب أحد المتابعين أيضًا: “سهل أن تكون مغنيًا، بس صعب أن تكون محمد منير وميريام فارس “.

وقبل أيام قليلة كتب الملحن والموزع الموسيقي محمد رحيم، عبر حسابه على فيسبوك: “علشان كل الناس إللي سألتني مين هي المطربة إللي هتغني الديو مع الكينج محمد منير أغنية #الساحل_الشمالي، هي النجمة ميريام فارس، وستنزل إن شاء الله خلال أيام قليلة جدًا، دعواتكم أبقى إن شاء الله”.

وأشار “رحيم” في تصريحات صحفية إلى أن العمل استغرق ما يقارب الشهر من التحضير له وتسجيله.