بعدما أحرقوا القرآن.. إشتعال الحرائق الفادحة في سائر أرجاء أوروبا وأمريكا الشمالية، لأول مرة منذ عشرات السنين/ فيديو

بعد سلسلة الحرائق الشرسة التي اندلعت، على مدار الاسابيع القليلة الماضية، في عدة دول اوروبية وأمريكية، وأوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة.. لقي ما لا يقل عن 36 شخصا حتفهم في حرائق هائلة اندلعت في لاهاينا في ولاية هاواي الامريكية، بحسب ما كتبته مقاطعة ماوي في بيان نُشر، اليوم الخميس، على موقع المقاطعة على الإنترنت.

وقد فاجأت حرائق الغابات، التي دعمتها الرياح العاتية من إعصار دورا الذي يمر بعيدا إلى الجنوب، جزيرة ماوي، تاركة وراءها سيارات محترقة في شوارع كانت مزدحمة ذات يوم وأكوام من الأنقاض المدخنة حيث كانت مباني تاريخية قائمة.

واندلعت ألسنة اللهب طوال الليل، مما أجبر البالغين والأطفال على الغوص في المحيط بحثا عن الأمان.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن 271 مبنى تضررت أو دمرت وأصيب العشرات.

وذكر رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي، ريتشارد بيسن، في مؤتمر صحفي: “ان عمليات البحث والإنقاذ مستمرة”.

وكشفت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي، سيلفيا ليوك، لشبكة “سي إن إن” أن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي “مثقل بالأعباء من جراء تدفّق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق”.

وقالت إن خدمات “الرقم 911 قد تعطّلت، وكذلك الخدمات الخلوية والهاتفية”.

https://www.facebook.com/watch/?v=316972901003135