استشهاد 4 عسكريين سوريين وإصابة 4 آخرين، جراء عدوان جوي إسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، على محيط دمشق/ فيديو
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مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية تلقي الضوء على أحدث “تخبيصات” ابن سلمان في مشروع مدينة نيوم الخيالي
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