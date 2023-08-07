استشهاد الفتى رمزي حامد برصاص مستوطن قرب رام الله

رام الله – استشهد الفتى رمزي حامد (17 عامًا)، فجر اليوم الإثنين، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها منذ أيام في بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة.

وكان حامد قد أصيب برصاص أحد المستوطنين لدى مروره بمركبته بالقرب من مستوطنة عوفرا منذ عدة أيام.