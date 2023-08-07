إستعداد.. إندفاع كُتلة هوائية مُلتهبة نحو بلاد الشام، بما فيها الأردن، إعتباراً من السبت المقبل وتستغرق عدة أيام

توقع موقع طقس العرب اندفاع كُتلة هوائية شديدة الحرارة نحو بلاد الشام بما فيها الأردن اعتبارا من السبت المقبل 12 آب، فيما أسماها الموقع بـ”الموجة الحارة” نظرا لتوقعات استمرارها لعدّة أيام ولتطرّف درجات الحرارة بعيدا عن مُعدلاتها المُعتادة بأكثر من خمس درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي نهاية الأسبوع الحالي، لتُصبح أعلى بقليل من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس صيفي حار نسبيا في معظم مناطق المملكة، في حين يكون حارا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وفي ساعات الليل، يُتوقع أن يكون الطقس مُعتدلا بوجهٍ عام في مختلف المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة في عمّان من 36 لنهار يوم السبت إلى 42 درجة في نهار يوم الاثنين.

موجة حارة من السبت

ويُتوقع أن تندفع من صحراء شبه الجزيرة العربية تدريجيا باتجاه بلاد الشام بما فيها المملكة بدءا من يوم السبت، ممّا سيؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتُصبح أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 6 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن يتحول الطقس إلى حار في مناطق المملكة كافة، وإلى شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات الظهيرة والعصر حيث تُلامس درجات الحرارة حينها 40 درجة مئوية في بعض المدن بما في ذلك بعض أحياء العاصمة عمّان، في حين يكون الطقس شديد الحرارة في معظم أوقات النهار في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة وتتجاوز درجات الحرارة في بعض من تلك المناطق في منتصف الأربعينيات.

أما ليلا، فيُتوقع أن يطرأ أيضا ارتفاع كبير على درجات الحرارة بالمقارنة مع الليالي الحالية و يسود طقس حار نسبيا في أثناء الليل مع درجات حرارة أعلى بكثير مما هو مُعتاد عليه في الليل.

وتأتي هذه الكُتلة الحارة المرتقبة على المنطقة، نتيجة توزيع الأنظمة الجوية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث من المُتوقع أن يندفع الهواء الأقل حرارة نحو وسط أوروبا وصولا لوسط البحر الأبيض المتوسط، وينتج عن ذلك اشتداد في المُرتفع الجوي شبه المداري والكتلة الهوائية الحارة المُصاحبة له هذه المرة فوق بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية ومدعوما بمنخفض حراري على السطح، حيث ستُبقي هذه العناصر الجوية على استمرار الأجواء الحارة على المملكة لأيام عديدة.