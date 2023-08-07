استشهاد 4 عسكريين سوريين وإصابة 4 آخرين، جراء عدوان جوي إسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، على محيط دمشق/ فيديو
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أجواء حارة في اغلب المناطق اليوم الاثنين وغدا وبعده
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