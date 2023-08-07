أجواء حارة في اغلب المناطق اليوم الاثنين وغدا وبعده

عمان – تكون الاجواء اليوم الاثنين، حارة نسبيا في اغلب مناطق المملكة، فيما تكون حارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، صيفية عادية في معظم المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتكون الاجواء بعد غد الأربعاء، حارة نسبيا في اغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويوم الخميس، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 22 درجة مئوية، غرب عمان 32 – 20، المرتفعات الشمالية 30 – 18، مرتفعات الشراة 31 – 17، مناطق البادية 39 – 23، مناطق السهول 34 – 21، الأغوار الشمالية 41 – 25، الأغوار الجنوبية 43 – 27، البحر الميت 42- 26، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.