قوة إسرائيلية خاصة تغتال 3 مقاومين في مركبة جنوب جنين، مساء اليوم الاحد، بزعم توجههم لتنفيذ عملية فدائية/ فيديو

نايف ابو صويص

جنين – أطلقت قوة خاصة إسرائيلية النار بكثافة، مساء اليوم الاحد، تجاه مركبة فلسطينية تقل مقاومين قرب دوار عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “قوات الجيش قامت قبل قليل بتصفية خلية مسلحة في منطقة جنين”.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن القوة الخاصة أطلقت النار تجاه عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال توجههم لتنفيذ عملية.

فيما ذكر موقع “وللا” العبري أن 3 مقاومين كانوا بداخل المركبة التي تم إطلاق النار عليها، وأن جميعهم قد استشهدوا.

وذكرت القناة العاشرة العبرية أن قوة خاصة إسرائيلية أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية، ثم وقع اشتباك مسلح بالمكان،

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن قوات جيش الاحتلال تدعي إحباط مجموعة من المقاومين الفلسطينيين قرب جنين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية، مضيفة أنّ الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز “دوتان”.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين الثلاثة نفذوا عملية إطلاق نار في وقت سابق، قبل أن يتم إطلاق النار عليهم قرب جنين.

وأكدت مصادر محلية، أن قوة صهيونية أطلقت النار مباشرة بكثافة تجاه مركبة فلسطينية قرب دوار عرابة جنوب جنين، وانتشرت محيطها ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منها، وبعد أن تأكدت من تصفية من بداخلها سحبت المركبة واحتجزت من بداخلها، وانسحبت من المنطقة.

ووفق المصادر؛ فإن القوة الصهيونية الخاصة أطلقت أكثر من 100 رصاصة تجاه المركبة المستهدفة جنوب جنين، وتأكدت من اغتيال ركابها عن قرب، ومنعت مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول للمكان، ومن ثم احتجزت الجثامين والمركبة المستهدفة.

وبحسب بيان مشترك للجيش الإسرائيلي مع الشاباك، فإنه تم تصفية قائد الخلية، نايف أبو صويص من سكان مخيم جنين، متهمًا إياه بالوقوف خلف سلسلة هجمات، كما أنه على ارتباط وتواصل مع نشطاء من غزة.

فيما قالت مصادر محلية من مخيم جنين، أن من بين الشهداء لؤي أبو ناعسة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الثالث.

تغطية صحفية: "لحظة إطلاق النار صوب مركبة قرب مفرق عرابة جنوب جنين". pic.twitter.com/R2dcfReVAi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 6, 2023

تغطية صحفية: "موقع إطلاق النار صوب مركبة قرب مفرق عرابة جنوب جنين". pic.twitter.com/2hloFGyMnZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 6, 2023

عاجل| الاحتلال يسحب المركبة المستهدفة جنوب جنين ويحتجز جثامين الشبان الذين اغتالهم. pic.twitter.com/itJWeiFrqx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2023