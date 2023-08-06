أسماء رئيسة وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان

صدرت الارادة الملكية السامية، اليوم الاحد، بتعيين سمر الحاج حسن رئيسا لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان.

كما تضمنت الارادة الملكية تعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات:

نائل رجا الكباريتي، الدكتورة ريم عقلة أبو دلبوح، الدكتور محمد سليم الطراونة، سائد درويش كراجه، الدكتور سامي هاشم الحوراني، الدكتورة وفاء عوني الخضراء، الدكتور محمد عبدالحميد القضاة، الأب نبيل ذيب حداد، فتحي فلاح الجغبير، خلدون فهد النسور، الدكتور علي خلف حجاحجة، الدكتور مهند أحمد مبيضين، علياء حران زريقات، الدكتور زيد روحي الكيلاني، الدكتورة لينه عبدالله شبيب، نايفة منور تركي الزبن.