الجهاد الاسلامي تستنكر الزج باسمها في حوادث اطلاق النار على مراكز أمن السلطة بالضفة، وتحذّر من استهداف مقاتليها
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أسماء رئيسة وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان
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