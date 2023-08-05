بينها واحدة خطيرة.. ثلاث إصابات في عملية إطلاق نار بتل أبيب، مساء اليوم السبت، وإستشهاد المنفذ كامل أبو بكر/ فيديو
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جرينتش+2 08:32
في غياب روسيا.. انطلاق اجتماع جدة لحشد دعم دولي لأوكرانيا يتخطى نطاق الدول الغربية، ليشمل دول جنوبي الكرة الأرضية
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