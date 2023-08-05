إشتباكات بين أمن السلطة وأهالي جنين، بعد اتهام مخابرات السلطة باغتيال شاب مقاوم وإصابة آخر نيابة عن جيش العدو
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جرينتش+2 02:07
رئيسة وزراء الدنمارك: منع حرق القرآن لا يحدّ من حرية التعبير
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