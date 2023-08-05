إشتباكات بين أمن السلطة وأهالي جنين، بعد اتهام مخابرات السلطة باغتيال شاب مقاوم وإصابة آخر نيابة عن جيش العدو

شهدت محافظة جنين، الليلة الماضية، حالة من التوتر، بعد الإعلان عن وفاة الشاب بهاء كعكبان، بعد إطلاق النار على مركبة كان بداخلها برفقة شاب آخر قرب شارع حيفا.

فقد وقعت عدة أحداث مؤسفة، حيث تعرض مقر المقاطعة لإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع من قبل مجموعة من المسلحين.

فيما ردت الأجهزة الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المسلحين وشبان غاضبين حاولوا مهاجمة قوى الأمن.

وفي ساعات الفجر، اتهم مواطنون، الأجهزة الأمنية بإطلاق النار على مركبة ما أدى لإصابة 3 منهم بجروح.

وكان محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، نفى أن يكون للأجهزة الأمنية الفلسطينية أي علاقة بحادثة إطلاق النار على المركبة (التي توفي بها الشاب بهاء كعكبان)، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تحقق في الحادثة.

فيما لم يتم التعليق من قبل الجهات المختصة على الاتهامات الأخرى بإطلاق النار على مركبة ثانية.

وفي التفاصيل، توفي مساء امس الجمعة، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، شاب وأصيب آخر بجراح إثر تعرض سيارتهما لإطلاق نار على شارع حيفا قرب حرش السعادة غرب المدينة.

وأعلن مستشفى ابن سينا في مدينة جنين عن وفاة الشاب بهاء كعكبان إثر إطلاق نار استهدف سيارته الليلة، ووفقًا للمستشفى فإن أحد الشابين أصيب في الصدر والثاني في الظهر وخرجت من كتفه.

وأفاد شهود عيان لمراسلنا بأن الشابين تعرضا لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين حتى اللحظة في مركبتين على شارع حيفا.

وحتى اللحظة لم تصدر أية جهة رسمية بياناً توضح فيه ملابسات الحادث، أو الخلفية لإطلاق النار على المركبة.

وفي الوقت الذي نشر فيه نشطاء ومواطنون مقاطع فيديو تظهر الإصابات، اتهم بعضهم أجهزة السلطة بإطلاق النار على السيارة الي كان يستقلها الشابين.

في حين نفى اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين هذا الاتهام، وقال في تصريح مقتضب نشرته وكالة “وفا”:”يجري التحقق في ملابسات الحدث”.

وبعد الإعلان عن وفاة الشاب، خرجت مسيرة غاضبة تطالب بالكشف عن مرتكبي الجريمة، وهتف بعض الشبان ضد السلطة وأجهزتها الأمنية، الأمر الذي أزعج أمن السلطة الذي انتشر بمحيط مستشفى ابن سينا وأطلق النار في الهواء وقنابل الغاز تجاه المستشفى مما أوقع عدة إصابات بينهم عدد من المرضى جراء الغاز الذي تسرب لغرفهم.

وفي وقت لاحق هاجم مسلحون ملثمون مقر المقاطعة في جنين وألقوا قنبلة محلية الصنع على أحد بوابتها، وأطلقوا صليات من الرصاص تجاه المبنى.

🎥 متابعة صفا| حالات اختناق في صفوف المرضى داخل مستشفى ابن سينا جراء إطلاق أمن السلطة قنابل الغاز داخل اروقة مستشفى ابن سينا بجنين الليلة الماضية لفض مسيرة غاضبة على حادث مقتل شاب pic.twitter.com/KxUBONqkkf — وكالة صفا (@SafaPs) August 5, 2023

🎥 متابعة صفا| شاهد لحظة إطلاق النار على مركبة في جنين الليلة الماضية أدى لوفاة شاب وإصابة آخر pic.twitter.com/D5fpd5AeD2 — وكالة صفا (@SafaPs) August 5, 2023