إشتباكات بين أمن السلطة وأهالي جنين، بعد اتهام مخابرات السلطة باغتيال شاب مقاوم وإصابة آخر نيابة عن جيش العدو
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جرينتش+2 02:07
إشتباكات بين أمن السلطة وأهالي جنين، بعد اتهام مخابرات السلطة باغتيال شاب مقاوم وإصابة آخر نيابة عن جيش العدو
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