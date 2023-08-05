استشهاد الشاب قصي جمال معطان، مساء امس الجمعة، برصاص المستوطنين الحي في قرية برقة شرق رام الله

رام الله – استشهد، مساء امس الجمعة، شاب برصاص مستوطنين بقرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19عاماً) برصاص الاحتلال الحي في قرية برقة شرق رام الله

وهاجمت مجموعات من المستوطنين أراضي المواطنين في مناطق ( الحدب والخلاف، بير المرج)، حيث تصدى لهم الأهالي ورشقوهم بالحجارة، حيث أقدم المستوطنون على إطلاق النار على الأهالي، وإصابة شاب بجروح حرجة، فارق على إثرها الحياة في المستشفى.

وقالت مصادر محلية إن شابين أصيبا بالحجارة، إلى جانب إحراق المستوطنين مركبتين في القرية.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عدداً من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة “مستوطنة رعوية”.

وجاء الهجوم بعد قرار الاحتلال بإخلاء البؤرة الاستيطانية (عوز تسيون) المقامة على أراضي القرية.