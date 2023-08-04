اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأمريكي تؤكد مواصلة دعمها لنضال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي

رام الله – أعرب حزب الشيوعيين بالولايات المتحدة الأمريكية “PCUSA” عن مواصلة دعم نضال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في برقية تهنئة تلقتها جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، من اللجنة المركزية لحزب الشيوعيين بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقة الجبهة.

وجاء في البرقية: “حزب الشيوعيين بالولايات المتحدة الأمريكية (PCUSA) يرسل تحياته إلى الذكرى 56 لتأسيس جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”.

وقالت البرقية: “تأسست جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عام 1967 كحزب سياسي اشتراكي، وتناضل من أجل التحرير الوطني لفلسطين، وحزب PPSF يدعم الأجندة الاشتراكية ومناهضة للإمبريالية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى كافة مستويات النضال”.

وأكدت البرقية: “سيواصل PCUSA دعم نضال المقاومة الفلسطينية ضد دولة اسرائيل”.

واختتمت البرقية قائلة: “حزب الشيوعيين بالولايات المتحدة الأمريكية يحيي جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الذكرى السادسة والخمسين لتأسيسها.. عاشت الاشتراكية الشيوعية .. عاشت المقاومة الفلسطينية .. عاش النضال ضد الإمبريالية”.