اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأمريكي تؤكد مواصلة دعمها لنضال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي
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جرينتش+2 09:59
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأمريكي تؤكد مواصلة دعمها لنضال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي
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