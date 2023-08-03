أوقعت 12 قتيلاً.. عودة الهدوء اليوم الخميس الى مخيم عين الحلوة، وسط تهديدات ميقاتي بان أراضي لبنان "ليست سائبة"
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جرينتش+2 10:03
أوقعت 12 قتيلاً.. عودة الهدوء اليوم الخميس الى مخيم عين الحلوة، وسط تهديدات ميقاتي بان أراضي لبنان “ليست سائبة”
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