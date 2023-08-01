وثائق إسرائيلية سرية تكشف ان غولدا مئير فكرت في إقامة دولة فلسطينية، وتراجعت عن قولها أن “الفلسطينيين غير موجودين”

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كشفت وثائق اسرائيلية رُفعت عنها السرية ونشرتها صحيفة “هآرتس”، أمس الإثنين، أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مئير قد بحثت فكرة إقامة دولة فلسطينية. في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1970، وانها قد أثارت هذا الاحتمال مع العديد من الوزراء في ذلك الوقت، بمن فيهم وزير الأمن الإسرائيلي موشيه ديان، ووزير التعليم إيغال ألون.

وقد شكل هذا الطرح الجديد تراجعا عن تصريحاتها في العام السابق، عندما أعلنت أن “الفلسطينيين غير موجودين”.

وخلال اجتماعها مع وزرائها، بحسب الوثائق، قالت غولدا مئير: “سيكون من الضروري إتاحة الفرصة لعرب الضفة الغربية لتحقيق تقرير المصير في مرحلة لاحقة، حين يناسبنا ذلك”.. بعبارة أخرى، “ستكون هناك دولة أخرى إلى جانب إسرائيل “.

وعلى الرغم من الإشارة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، إلا أن مئير رفضت مع ذلك فكرة أن تكون القدس عاصمتها.

وفي السياق ذهب إيغال ألون إلى حد مقارنة إعلان إسرائيلي نهائي لحق الفلسطينيين في دولة بـ “وعد بلفور” عام 1917 ، الذي سمح فيه البريطانيون بإنشاء دولة يهودية.

غير ان وزير التعليم الأسبق إيغال ألون، الذي لم ينكر وجود الشعب الفلسطيني، اختلف مع غولدا مئير حول احتمال قيام دولة عربية إضافية على حدود إسرائيل، فوفقًا للوثائق التي كشفت عنها صحيفة “هآرتس” ، لم يكن يؤيد إنشاء دولة فلسطينية، بل كان يؤيد معاهدة سلام أكثر عمومية تسمح بمناقشة مختلف الخيارات الممكنة لاحقًا”