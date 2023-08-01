وزير الخارجية كوهين: إسرائيل أقرب من أي وقت مضى لإبرام اتفاقية تطبيع مع السعودية، لأن في ذلك "مصلحة أمريكية"
أهم العناوين
جرينتش+2 12:55
الجزائر وتقلُّب الدوائر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني