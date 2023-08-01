إصابة 5 صهاينة في عملية إطلاق نار بمستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس.. وإستشهاد المنفذ مهند المزارعة

أصيب 5 مستوطنين، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن واحدا من المصابين وصفت حالته بالخطيرة، و4 ما بين المتوسطة والطفيفة، مشيرةً إلى أنه قد تمت تصفية منفذ العملية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاما) من سكان بلدة العيزرية، برصاص الاحتلال، شرق القدس.

ووفقًا لقناة ريشت كان العبرية، فإن المزارعة استخدم مسدسًا في عمليته، وتبين أنه كان يعمل داخل المستوطنة، حيث يجري التحقيق في كيفية إدخاله للمسدس.

وبالمقابل ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن فلسطينياً أطلق النار تجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، حيث تنكر بزي عمال البلدية.

وفي التفاصيل، أصيب 5 مستوطنين إسرائيليين بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، جراء تعرضهم لإطلاق نار قرب المجمع التجاري بمستوطنة معاليه ادوميم المقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبوديس شرق القدس المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية.

وأفادت اذاعة جيش الاحتلال فيما بعد بارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار داخل مستوطنة معاليه ادوميم إلى 6.

وأوضحت القناة 12 العبرية أن المصابين في عملية إطلاق بمستوطنة معاليه ادوميم حالة أحدهم خطيرة و3 متوسطة وأخرى طفيفة ، مشيرة إلى أنه تم تصفية المنفذ.

فيما أفادت نجمة داود الحمراء بأنه تم نقل 4 مصابين إلى مستشفيات شعاري تسيديك وهداسا من بينهم مستوطن يبلغ من العمر 40 عامًا في حالة خطيرة و 3 في حالة متوسطة 29 عامًا و28 عامًا و37 عامًا.

ولاحقا أكد مستشفى شعاري تسيديك أنه استقبل 3 إصابات من إجمالي مصابي عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم بينهم 2 خطيرة و1 طفيفة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن منفذ عملية إطلاق النار داخل مستوطنة “معاليه أدوميم” كان يرتدي زي “حارس أمن”، فيما أشارت قناة كان العبرية إلى أن المنفذ استخدم مسدس وليس بندقية M16 كما ورد سابقا.

وبينت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم في معاليه أدوميم وقع بالتزامن مع عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يؤاف غالانت جلسة تقييم أمنية في مقر القيادة الوسطى بالجيش.

ووفق تحقيق أولي للاحتلال نقلته صحيفة معاريف العبرية فأن منفذ العملية من عمال النظافة في مستوطنة معاليه ادوميم، وركض باتجاه المركز التجاري في المستوطنة وقام بإطلاق النار صوب المستوطنين في المكان، وتم تحييده من قبل حارس أمن.

ونقلت القناة 14 العبرية عن رئيس بلدية معاليه ادوميم قوله: “منفذ العملية في المستوطنة يحمل تصريح عمل، ويعمل في شركة تنظيف منذ عدة سنوات، ونحقق مع الشرطة عن كيفية حصوله على السلاح”.

ولاحقا أكد الناطق باسم شرطة الاحتلال أن منفذ العملية يحمل تصريح عمل داخل المستوطنة.

وأضاف: “أثناء ذلك كان ضابط في حرس الحدود (خارج وقت الخدمة) في طريقه لصالون حلاقة، وعندما سمع صوت الرصاص بحث عن المصدر وأطلق الرصاص على المنفذ.

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