إصابة 5 صهاينة في عملية إطلاق نار بمستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس.. وإستشهاد المنفذ مهند المزارعة
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جرينتش+2 07:35
إصابة 5 صهاينة في عملية إطلاق نار بمستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس.. وإستشهاد المنفذ مهند المزارعة
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