هام جداً.. نصائح طبية ثمينة للتغلب على المشكلات المرتبطة بضعف الركبتين لدى التقدم في العمر

إسرائيل تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن، بحجة منع تهريب السلاح من ايران "والمنظمات الارهابية" الى الضفة
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