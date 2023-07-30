تصادم 6 مركبات باتجاه نفق عبدون يتسبب بازدحام مروري

وقع، صباح اليوم الاحد، حادث تصادم بين 6 مركبات أعلى جسر باتجاه نفق عبدون، ما أدى الى ازدحام مروري وتباطؤ في حركة السير بالموقع .

وقال مندوب غرفة عمليات إدارة السير المركزية لإذاعة الأمن العام، صباح اليوم الأحد، إن الكوادر المختصة تتواجد في الموقع لتسيير حركة المركبات ورفع الأثر المروري عن الطريق المذكور، مشيرا الى أن سبب وقوع الحادث نتيجة التتابع القريب.

ودعا المتجمهرين الى ضرورة الابتعاد عن موع ألحادث وترك اجراءات التعامل مع الجهات المختصة والمعنية، مشددا على أن تجمهر المواطنين حول أي حادث يعيق عمل الاسعاف أو كوادر السير.