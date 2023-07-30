إلهام شاهين تشيد باحتفاء المهرجان القومي للمسرح بعادل إمام

"تيتي تيتي، مثل ما رحتي جيتي".. عباس يدعو الى تشكيل لجنة لاستكمال الحوار، في ختام اجتماع الأمناء العامين للفصائل !!!!
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