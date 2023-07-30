إلهام شاهين تشيد باحتفاء المهرجان القومي للمسرح بعادل إمام

القاهرة – أ ش أ

رحبت الفنانة إلهام شاهين، اليوم الأحد، بافتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، وأشادت باحتفائه بالنجم عادل إمام الذي أسعد الملايين بمسرحياته الرائعة .

وقالت شاهين في منشور عبر حسابها بموقع “انستجرام” اليوم: “مبروك افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال16 .. دورة ناجحة باسم النجم الكبير عادل إمام الذي أسعد الملايين في كل مكان في العالم العربي بمسرحياته الرائعة”.

وأضافت أن عادل إمام هو عنوان البهجة و الضحكة من القلب وهو صانع السعادة موجهة السناء لكل المكرمين وقالت ” تكريم مستحق لهم”، معربة عن سعادتها بتقديم زميل الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية الفنان الجميل محمد محمود.

ووجهت إلهام شاهين الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والفنان محمد رياض رئيس المهرجان و الفنان ياسر صادق مدير المهرجان ، وقالت :”دورة ناجحة ..شكرا لمجهوداتكم”.

وكان قد افتتح المهرجان مساء امس أمس السبت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم صلاح عبدالله، ولطفي لبيب، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبوداوود، وصبري فواز، ولقاء سويدان، وسيمون، ورانيا محمود ياسين، وأحمد السعدني، وطارق عبدالعزيز، وحمزة العيلي، ورشدي الشامي، ونيرمين الفقي.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 14 أغسطس 37 عرضا مسرحيا من إنتاج فرق الدولة والقطاع الخاص والنقابات المهنية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتقام جميع العروض بالمجان في القاهرة بمسارح السلام والجمهورية والقومي وميامي والغد والسامر ومركز الهناجر للفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية وقصر الأمير طاز.

وينظم المهرجان ورش تدريب للهواة وطلبة المعاهد الفنية في الإخراج والتمثيل والإلقاء والسينوغرافيا والإدارة المسرحية وكذلك مسابقة في التأليف المسرحي للعمل الأول تحمل اسم الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني.

وقد كشفت الدورة الـ 16 من مهرجان المسرح المصري عن تمثال لـ الفنان عادل إمام، في الدورة التي تحمل اسمه.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو لتمثال الزعيم عادل إمام من داخل دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة إن تمثال الزعيم عادل إمام بقلب دار الأوبرا المصرية، ومن صممه هو شخص يدعى مايكل عادل من محافظة المنيا، إهداء للزعيم في المهرجان القومي للمسرح المصري.