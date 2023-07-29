انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم السبت وغدا

أهدى السيسي صورة نادرة للزعيم المصري وخروتشوف.. بوتين يشيد بنضالات عبد الناصر وزعماء حركات التحرر الافريقية/ فيديو
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