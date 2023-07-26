جراء تصاعد “الإسلاموفوبيا” المقيتة.. أوروبا تشن حرباً صليبية جديدة تتمثل في تكرار جرائم أحراق المصحف الشريف

احتجاجا على الإساءة للقرآن الكريم في كل من ستوكهولم وكوبنهاجن، تتواصل ردود أفعال عربية تتراوح بين استدعاء دبلوماسيين وإصدار بيانات إدانة رسمية وتنظيم مظاهرات تندد بتلك الإساءات، وتطالب بوقفها وتحذر من تداعياتها في ظل تصاعد “الإسلاموفوبيا” والكراهية والتمييز بحق المسلمين في أوروبا.

وفي ما يلي نرصد أبرز هذه الاساءات والجرائم ضمن موجة الإساءات الراهنة للقرآن الكريم والإسلام في البلدين الأوروبيين وردود الأفعال العربية وتحركات الأمم المتحدة لمنع تدهور الأوضاع:

28 يونيو/ حزيران 2023

– عراقي مقيم في السويد، يُدعى سلوان موميكا، يمزّق نسخة من المصحف الشريف ويضرم النار فيها أمام مسجد ستوكهولم المركزي بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بـ”تنظيم تجمع” رضوخا لقرار قضائي بعد أن رفضت سابقا منح تصاريح لتجمعات ربما تشهد إساءات للإسلام.

– الخارجية المغربية تستدعي سفيرها من السويد لـ”التشاور إلى أجل غير مسمى”، وتدين الاعتداء على القرآن الكريم و”مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى”.

– الخارجية الأردنية تصف إحراق نسخة من المصحف الشريف بأنه “عمل تحريضي وعنصري مرفوض”، و”لا يمكن اعتباره شكلا من أشكال حرية التعبير مطلقا”، وتطالب بـ”الكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز”.

30 يونيو/ حزيران 2023

– الخارجية الكويتية تستدعي سفيرة السويد ليزلوت أندرسون، وتسلمها مذكرة احتجاج تطالب ستوكهولم بوقف منح تصاريح لتجمعات تشهد إساءات للقرآن الكريم.

– الخارجية اليمنية تدين إحراق المصحف الشريف، وتدعو إلى “معاقبة كل من يشجع ويقف خلف هذه الإساءات المتكررة”، وتشدد على ضرورة “اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تلك الإساءات التي تستهدف نشر ثقافة الكراهية ولا تؤمن بقيم التسامح”.

4 يوليو/ تموز 2023

– مئات الأردنيين يشاركون في وقفة احتجاجية قرب سفارة السويد في عمان؛ تنديدا بحرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم.

8 يوليو/ تموز 2023

– جماعة الحوثي، المسيطرة على شمالي اليمن، تقرر حظر جميع السلع السويدية؛ احتجاجا على حرق نسخة من القرآن الكريم.

11 يوليو/ تموز 2023

– الحكومة الكويتية تقرر طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية وتوزيعها في السويد، بهدف “تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعا في جو تسوده المحبة والتسامح والسلام”.

12 يوليو/ تموز 2023

– مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قرارا يدين الانتهاكات بحق القرآن الكريم، على الرغم من تصويت الدول الغربية ضد مشروع القرار.

20 يوليو/ تموز 2023

– مجموعات من أنصار التيار الصدري تقتحم السفارة السويدية في بغداد وتضرم النار في بعض أقسامها؛ احتجاحا على منح السلطات السويدية تصريحا للمتطرف موميكا لتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في اليوم نفسه.

– رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يقرر سحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية العراق. ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد يعلق ترخيص عمل شركة “أريكسون” السويدية للاتصالات في العراق.

– موميكا يمزق نسخة من المصحف الشريف وعلم العراق أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

– الخارجية السعودية تستنكر، في بيان، منح السلطات السويدية بعض المتطرفين تصاريح تخوّلهم حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وتحذر من أنه “يُعد استفزازا ممنهجا لمشاعر المسلمين حول العالم”.

– الخارجية القطرية تستدعي سفير السويد لدى الدوحة جوتام س بهاتاشاريا، وتسلمه مذكرة احتجاج تتضمن “مطالبة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة (بحق القرآن الكريم)”.

21 يوليو/ تموز 2023

– الخارجية السعودية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة، وتسلمه مذكرة احتجاج تطالب ستوكهولم بـ”اتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة التي تخالف التعاليم الدينية كافة والقوانين والأعراف الدولية”.

– الخارجية الإماراتية تستدعي القائمة بأعمال سفارة السويد، وتسلمها “مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون في السويد من خلال إحراق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم”.

– الخارجية الكويتية تدين تكرار إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

– الخارجية الفلسطينية تقول إن إحراق نسخة من المصحف الشريف “اعتداء صارخ على مبادئ حقوق الإنسان وقيم التسامح وقبول الآخر والديمقراطية والتعايش السلمي بين أتباع الديانات كافة”.

22 يوليو/ تموز 2023

– مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، تُسمى “Danske Patrioter” (الوطنيون الدنماركيون)، تحرق نسخا من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاجن.

– قوات الأمن تمنع محتجين من اقتحام السفارة الدنماركية في بغداد؛ احتجاجا على الإساءة للقرآن الكريم.

– مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي يدعو الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها مع السويد، ويعتبره “واجبا دينيا”.

24 يوليو/ تموز 2023

– مجموعة “الوطنيون الدنماركيون” اليمينية المتطرفة تحرق نسخا من المصحف أمام السفارتين الإيرانية والعراقية في كوبنهاجن.

– الخارجية الدنماركية تدين إحراق نسخ من القرآن الكريم أمام السفارتين الإيرانية والعراقية، وتشدد على أن “هذه التصرفات الاستفزازية والمخزية لا تعكس وجهة نظر الحكومة الدنماركية”.

– الخارجية الجزائرية تستدعي سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد؛ احتجاجا على تكرار إساءة متطرفين يمينيين في البلدين للقرآن الكريم.

– عشرات الفلسطينيين ينظمون وقفة احتجاجية أمام قنصلية السويد في القدس المحتلة؛ تنديدا بإحراق نسخ من المصحف الشريف وعدم اتخاذ استوكهولم أي إجراءات قانونية لمعاقبة المعتدين.

25 يوليو/ تموز 2023

– الخارجية البحرينة تستدعي القائمة بالأعمال في سفارة السويد بأبوظبي المعتمدة لدى المملكة بريتا ليزت آن ليندال، وتسلمها مذكرة احتجاج على سماح ستوكهولم لمتطرفين بإحراق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف في حماية الشرطة.

– الخارجية المصرية تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد، وتبلغه إدانة ورفض القاهرة للإساءة للمصحف الشريف، وتدعو السلطات السويدية، وغيرها من الدول التي شهدت حوادث مماثلة، إلى منع تكرار تلك الإساءات، وتحذر من “تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتطرف”.

– مجموعة “الوطنيون الدنماركيون” اليمنية المتطرفة تحرق نسخا من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية بكوبنهاجن في حماية الشرطة.

– – وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يطالب، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره السويدي توبياس بيلستروم، بوضع حد للتحريض ضد المعتقدات في السويد، على خلفية إحراق نسخ من القرآن الكريم.

– وزير الخارجية السويدي يصف الإساءة للقرآن في بلاده بـ”الفعل الدنيء”، ويقول إن الحكومة تسعى لتعديل القانون لمنع تكرارها، موضحا وجود “قيود دستورية تحد من قدرة الحكومة على ردع هذه التصرفات”.

– الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.. نعيماً يا امم متحدة !!!