اتفاق ايراني - حمساوي على الامتناع عن أي "تدخل مباشر" في الاحداث الاسرائيلية لحرمان نتنياهو من تصدير ازمته الى الخارج
أهم العناوين
جرينتش+2 03:53
جراء تصاعد “الإسلاموفوبيا” المقيتة.. أوروبا تشن حرباً صليبية جديدة تتمثل في تكرار جرائم أحراق المصحف الشريف
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني