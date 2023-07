امرأة شجاعة تهاجم شخصين لمنعهما من حرق القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية/ فيديو

كثيرةٌ هي المواقف التي تترجم شجاعة الإنسان أيا كان جنسه وعرقه ودينه، ولكل موقف أسبابه وقصته.

فهذه امرأة في الدنمارك تنقض على شخصين في محاولة منها لمنعهما من حرق القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، بحسب ما أظهرته مقاطع منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع الفيديو المنتشر، تظهر السيدة وهي تقوم بنزع القرآن من أشخاص منتمين لجماعة تطلق على نفسها اسم “الوطنيين الدنماركيين”، قبل أن يحصل اشتباك بالأيدي بين الطرفين، وتقوم الشرطة بفضه.

والإثنين الماضي، أثار قيام تلك الجماعة بحرق نسخة من القرآن، خارج السفارة العراقية في كوبنهاغن، موجة إدانات عربية وإسلامية واسعة النطاق.

والشهر الماضي، أقدم لاجئ عراقي على حرق نسخة من القرآن، في أول أيام عيد الأضحى، أمام أكبر مساجد العاصمة السويدية، قبل أن يكرر فعلته الخميس الماضي، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر بين ستوكهولم والدول الإسلامية.

فإلى جانب استدعاء دول عربية وإسلامية، سفراء السويد لديها، أقدم محتجون عراقيون على حرق السفارة السويدية في العاصمة بغداد، كما خرجت مظاهرات في عواصم أخرى نصرة للقرآن.

A Muslim woman tries to stop the Quran burning in Denmark and gets tackled.

