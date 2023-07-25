قبطية تعلن اسلامها على الهواء بعدما ظلمها الأسقف واتهمها بالزنا/ فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل لمكالمة صوتية جمعت بين الدكتوره سالى نسيم والأسقف سيداروس أسقف عام كنائس عزبة النخل في مصر، وقالوا ان الاخير طعن في شرف الدكتورة واتهمها بالزنا وممارسة الجنس مع عامل دليڤرى مسلم بالتالي تكون قد خرجت عن المسيحية

وقال المتابعون ان الدكتورة سالي اتصلت بالاسقف تعاتبه على ترويجه لتلك الادعاءات قبل ان تختم المكالمة باعلان اسلامها

وخلال المكالمة قالت الدكتورة سالي معاتبه الاسقف سيداروس الذي على ما يبدو خرج على قناة اعلامية واعلن عن واقعة الزنا بين الدكتورة وعامل الدليفري، فقال انه كان يريد ان يتواصل معها ليتاكد من الحقيقة، فاخبرته ان عليه ان يتاكد قبل ان يعلن هذه الانباء غير الاكيدة

وقال انه لم يعرف كيف يتواصل معها، فاجابت ان بامكانه التواصل مع عائلتها او زوج اختها الكاهن المعروف

فرد انه يمكن الان ان يتصل بأي شخص واشار الى انه سيصحح الخطأ الذي صدر عنه ، فاخبرته ان المكالمة مسجلة وستذيعها ردا لشرفها وكرامتها وعرضها

قبل ان تنطق الشهادتين، فاخبرها الاسقف ان الدين المسيحي يعطيها الحرية والله خلقها حرة.

الأسقف سيداروس أسقف عام كنائس عزبة النخل طعن فى عرض الدكتوره سالى نسيم واتهمها بأنها اسلمت بعد أن Zنت مع عامل دليڤرى مسلم.. فإتصلت به اختنا سالى لتأخذ منه اعتراف بانه كاذب وقد كان ثم ختمت مكالمتها معه بهذا الجزء الذى اثلج صدورنا👇 بعد ان تسمعوا رددوا الله اكبر والعزه للإسلام pic.twitter.com/oaTa20sN79 — أحلام (@egyptiandreams2) July 24, 2023