اتفاق ايراني - حمساوي على الامتناع عن أي "تدخل مباشر" في الاحداث الاسرائيلية لحرمان نتنياهو من تصدير ازمته الى الخارج
أهم العناوين
جرينتش+2 03:50
الاحتفال في مدينة طمرة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48 بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني