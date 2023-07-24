المقاومة تخوض اليوم اشتباكات مع جيش العدو لدى مداهمته مخيم نور شمس بطولكرم، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا/ فيديو

طولكرم – شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة عسكرية واسعة في مخيم نور شمس قضاء طولكرم، مخلفةً العديد من الإصابات والاعتقالات ودمار كبير.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 4 مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، و9 آخرين بالشظايا خلال العدوان على المخيم.

وداهمت تلك القوات العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا كبيرًا.

وقد تعمدت قوات الاحتلال تخريب وتجريف البنية التحتية في بعض الشوارع بالمخيم، بنفس الطريقة التي نفذت بها عمليتها بمخيم جنين منذ أسابيع، كما قامت بهدم جدران منازل، وتعمدت تخريب مركبات للمواطنين وتدمير وتحطيم بعضها.

وخلال الاقتحام الذي استمر لساعات، تصدت المقاومة لقوات الاحتلال، واشتبكت معها وفجرت عبوات ناسفة بآلياتها، وسط انفجارات عنيفة.

وقد اعتقلت قوات العدو شابين على الأقل من داخل منزليهما، هما مؤمن قرعاوي نجل القيادي في حماس فتحي قرعاوي، والشاب يوسف حرب.

وفي التفاصيل، اشتبكت مجموعات المقاومة مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، فجر اليوم الاثنين.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيمي نور شمس وطولكرم ترافقها جرافات عسكرية كبيرة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها للمخيمين، وأعلنت كتيبة طولكرم في سرايا القدس ومجموعات “الرد السريع”، في بلاغات عسكرية، عن استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

ووثقت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي انفجار عبوات ناسفة بآليات الاحتلال خلال الاشتباكات.

ودمرت جرافات الاحتلال شوارع ومناطق، في مخيمي نور شمس وطولكرم، قبل انسحابها صباح اليوم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت مؤمن قرعاوي نجل النائب في التشريعي فتحي قرعاوي، ويوسف حرب، وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 إصابات برصاص قوات الاحتلال، خلال الاقتحام.

وفي السياق، اشتبكت مجموعات المقاومة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر قرب أريحا، فجر اليوم الاثنين.

وقالت كتيبة أريحا في سرايا القدس، إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال بعمليات إطلاق نار في مختلف مناطق المخيم، خلال الاقتحام.

على صعيد الاعتقالات اليومية، اعتقل الاحتلال أدهم تركمان من جنين، والطالب في جامعة بيرزيت ريان خريوش، وأيوب حماد حمايل، وضياء إسماعيل دويكات من بلدة بيتا، والأسير المحرر نور خويرة من نابلس، وعلاء الحج محمد ونجله محمد من المغير شرق رام الله، والفتى عبد الله موسى بحر من بيت أمر، وإبراهيم ماهر خميس من بيت لحم، والطالبين عيسى عصافرة، وبهاء زهور من بيت كاحل.

عاجل | اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا. pic.twitter.com/o3JMhGhiYy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 24, 2023

تغطية صحفية: "انفجار عبوة شديدة الانفجار خلال التصدي لعدوان الاحتلال المستمر لمخيم نور شمس بطولكرم". pic.twitter.com/dvEWnCW0yC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 24, 2023