القبض على شخص قتل وسلب عامل محطة الوقود شمال العاصمة

عمان – ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قاتل وسالب عامل محطة الوقود شمال العاصمة وبحوزته 51 ألف دينار من المبلغ المسلوب.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفريق التحقيقي الخاص المشكل من الأمن الوقائي والبحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان لمتابعة حادثة مقتل وسلب موظف محطة الوقود، تمكن وخلال ساعات من بدء التحقيق تم تحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان أمس بتعرض موظف من جنسية عربية يعمل داخل محطة للوقود في منطقة الهاشمي وقبل خروجه من المحطة وبحوزته مبلغا ماليا يعود للمحطة، للاعتداء من قبل مجهول بواسطة أداة حادة وسلب مبلغ 58 ألف دينار كانت بحوزته، إذ أسعف للمستشفى بحالة سيئة وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه فيما لاذ المجرم بالفرار.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من الأمن الوقائي والبحث الجنائي ومديرية الشرطة المختصة للتحقيق في الحادثة وتحديد مرتكب الجريمة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه ومن خلال ما تم جمعه من أدلة ومعلومات تمكن الفريق وخلال ساعات معدودة من تحديد هوية المجرم وأُلقي القبض عليه بعد البحث عنه.

وبالتحقيق معه، اعترف أنه كان يعمل سابقا في محطة الوقود، وأنه خطط لعملية الاعتداء والسلب أثناء قيام الموظف بنقل المبالغ المالية وجرى بدلالته ضبط 51 ألف دينار من المبلغ المسلوب.

يشار إلى أنّ عقوبة المجرم هي الإعدام بحسب القانون، إذ أنه ارتكب جناية القتل تمهيداً لارتكاب جناية أخرى.

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