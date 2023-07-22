أهلاً بثورة ٢٣ يوليو التي لا تزال تثبت جدارتها وعبقرية بوصلتها رغم كرّ السنين وعبث المُرتدين ... بقلم: فهــــد الريمــــاوي
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جرينتش+2 09:36
استشهاد الشاب فوزي مخالفة وإصابة زميله جراء إستهداف العدو لمركبتهما في سبسطية شمال غرب نابلس/ فيديو
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