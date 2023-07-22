استشهاد الشاب فوزي مخالفة وإصابة زميله جراء إستهداف العدو لمركبتهما في سبسطية شمال غرب نابلس/ فيديو

استشهد شاب، وأصيب آخر قبل اعتقاله، الليلة الماضية، باستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمركبة التي كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب فوزي هاني فوزي مخالفة ١٨ عاماً، برصاص الاحتلال في بلدة سبسطية.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان شهيد، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.

وأضاف ان الشهيد أصيب بعدة رصاصات إحداها في الرأس مباشرة، وقال ان جنود الاحتلال قد أطلقوا أكثر من ٤٠ رصاصة تجاه المركبة الفلسطينية في عملية إعدام من مسافة قريبة”.

وفي التفاصيل كما اوردتها شبكة قُدس ان شابا قد استشهد بعد منتصف الليلة الماضية، واعتقل آخر وهو مصاب من قبل قوات الاحتلال بعد استهدافها مركبة فلسطينية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيد إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة سبسطية، وهو الشاب فوزي هاني فوزي مخالفة البالغ من العمر (18 عاما).

ونقلا عن مصادر محلية؛ فقد أطلقت قوات الاحتلال وابلا من الرصاص على مركبة فلسطينية استقلها شابان، ما أسفر عن استشهاد أحدهما واعتقال الآخر وهو مصاب، فيما لم تعرف تفاصيل عن وضعه الصحي.

وأفاد الهلال الأحمر بأنه استلم جثمان الشهيد من منطقة سبسطية، وجرى نقله إلى المستشفى فيما اعتقل شاب آخر مصاب في المكان، حيث قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أحمد جبريل، إن الشهيد أصيب بعدة رصاصات إحداها في الرأس مباشرة، من بين 40 رصاصة أطلقها جنود الاحتلال نحو المركبة.

وفي طولكرم، شنّت قوات الاحتلال حملة تفتيش لمنازل الأهالي عقب اقتحام مدينة طولكرم.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد غرب جنين. كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنزة والسيلة الحارثية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من منطقة العبيات شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يزن شادي عبيات (18 عاما)، وإبراهيم عوض عبيات (19 عاما)، ومحمد محمود عبيات، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، فتى من حي رأس العمود ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد عديلة (15 عاما) بعد مدتهمة منزل عائلته.

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