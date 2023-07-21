استشهاد الفتى محمد البايض، مساء اليوم الجمعة، برصاص العدو خلال مواجهات في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

رام الله – استشهد الفتى محمد فؤاد البايض (17 عاماً)، مساء اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الفتى البايض قد استشهد متأثراً بجروحه الحرجة في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القرية.

وفي التفاصيل، استشهد مواطن وأصيب آخر بجراح خطيرة، عصر اليوم الجمعة، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أم صفا بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة أم صفا ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي.

وأعلنت وزارة الصحة في تصريح مقتضب عن وصول إصابتين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن وصلتا إلى المستشفى الاستشاري خلال المواجهات في أم صفا.

وفي وقت لاحق أعلنت الصحة استشهاد أحد المصابين متأثرا بجراحه.

وأفادت وزارة الصحة بأن الشهيد هو محمد فؤاد البايض من مخيم الجلزون في رام الله.

وسيشيع جثمان البايض غدا بعد صلاة الظهر في مخيم الجلزون.

‏وتشهد أم صفا منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل المواطنين ومركباتهم، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

وأدت المواجهات قبل نحو أسبوعين إلى استشهاد الشاب عبد الجواد حمدان صالح (24 عاما) من قرية عارورة المجاورة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، في قرية أم صفا.