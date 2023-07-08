تقرير أممي يفضح الإجراءات التعسفية التي تتعرض لها سلمى الشهاب ونورة القحطاني المعتقلتان في سجون السعودية
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جرينتش+2 11:03
مشعل يدعو لمشاركة عربية إسلامية في القتال ضد العدو الإسرائيلي
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