اتفاق جزائري إيراني على إعادة العلاقات وتبادل فتح السفارات

اتفقت إيران والجزائر على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل فتح السفارات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نظيره الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، بالعاصمة طهران.

وقال عبداللهيان، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، عن الاتفاق على عودة العلاقات، لافتا إلى أن أهمية تبادل السفارات.

وأضاف: “سيكون هناك اجتماع للدول المصدرة للنفط في الجزائر وسوف يحضره الرئيس الإيراني”.

من جانبه، عبر عطاف عن ارتياح بلاده للتطورات الإيجابية للعلاقات السعودية الإيرانية.

وقال وزير خارجية الجزائر “نأمل في تطور العلاقات السعودية الإيرانية أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التقارب بين جميع دول المنطقة في مواجهة التحديات الماثلة أمامها”.

وعبر عطاف عن ارتياحه لنتائج محادثاته مع عبداللهيان، قائلا: “اتفقنا مع طهران على مباشرة التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة المشتركة وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

وتابع: “اتفقنا على ضرورة التركيز على القطاعات التي تحظى بمكانة هامة وأولية خاصة في علاقاتنا الثنائية، لما تزخر به من مقومات التكامل وتوفر فرص حقيقية وواعدة للتعاون والشراكة المتمثلة في قطاعات الصناعة والطاقة والفلاحة والنقل والتكنولوجيا والاتصالات والمستلزمات الطبية”.

وكانت إيران قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي، سفيرا جديدا لها في الجزائر.

وأعرب عبد اللهيان في وقت سابق، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.

كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.