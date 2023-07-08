بعد موقفها المُعادي لسوريا.. الكويت تُحيي مشكلة حدودية عمرها 50 سنة، لإفساد إتفاقية المصالحة السعودية - الإيرانية
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جرينتش+2 03:23
أزمات دولة العدو الصهيوني تُدخلها في خضم مرحلة حرجة.. يهود باراك يدعو لعصيان مدني لردع حكومة نتنياهو “الفاسدة”
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