تحت عنوان “جنين معقل الأسود”.. مسيرة شعبية في عمان اليوم الجمعة دعماً للمقاومة الفلسطينية ومدينة جنين البطلة
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جرينتش+2 08:06
الاعلان عن بدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل “العربجي”
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