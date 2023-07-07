الاعلان عن بدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل “العربجي”

أعلنت شركة “غولدن لاين” للإنتاج والتوزيع الفني، عن بدء تحضيرات الموسم الثاني من مسلسل “العربجي”، عقب النجاح الكبير الذي حققه العمل في الموسم الرمضاني الفائت.

ونشرت “غولدن لاين” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي للجزء الأول الذي ضم كلاً من الفنان سلوم حداد، وباسم ياخور، وديمة قندلفت، وأرفقته بتعليق حمّست خلاله الجمهور للموسم الثاني، موجهة الوعد لهم بتقديم الأفضل.

وكتبت الشركة: “عقب موسم أكثر من رائع، تحضيرات الجزء الثاني من العربجي بدأت مع حرص إنتاجي وفني كبير على تقديم الأفضل والذهاب أبعد مما سبق!، العربجي2”.

وسرعان ما تناقل جمهور السوشال ميديا الخبر، معربين عن سعادتهم وحماستهم لرؤية المسلسل، بسبب تعلقهم بشخصياته واعتيادهم عليه، حيث علقت متابعة: “أحلى خبر من أروع شركة بتحترم جمهورها، ناطرين المسلسل يلي عشنا معاه أيام رمضان”.

وأكدت أخرى أن الشركة اتخذت خطوة مهمة لأن المسلسل في موسمه الأول لم يشهد نهاية واضحة لمعظم الشخصيات الرئيسية التي تمحورت حولها الأحداث، قائلة: “منتظرين وبحماس، وحابين نعرف شو رح يصير بدرية وأبو حمزة يلي عم يتنافسوا عالشر”.

وتمنى بعضهم الآخر أن يُحافظ العمل على النجاح الذي حققه في موسمه الأول، وألا يشهد مماطلة في الأحداث، فعلق آخر: “لازم تشتغلوه بدقة، مشان ما توقعوا بفخ الأجزاء والملل والإطالة”.

مسلسل “العربجي”

وكان قد حقق المسلسل بموسمه الأول أصداء إيجابية واسعة، حيث تصدرت أحداثه “الترند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بسبب أداء أبطاله “باسم ياخور- عبدو العربجي”، “نادين خوري- درية خانم”، “سلوم حداد- أبو حمزة”، “ديمة قندلفت- الداية بدور”.

ودارت أحداث “العربجي” حول عبدو الذي يعمل على نقل البضائع على الطنبر؛ لإعالة عائلته، لكن ظلم أبو حمزة النشواتي له يُدخله في صراعات معه ومع ابنه حمزة.

ويواجه أيضا العديد من الصعوبات والمكائد بسبب حقد الداية بدور عليه وشر درية خانم واتباعها لمصالحها الشخصية.

وشارك في بطولته كل من: باسم ياخور، نادين خوري، سلوم حداد، ديمة قندلفت، ميلاد يوسف، مديحة كنيفاتي، روعة ياسين، طارق مرعشلي وغيرهم.