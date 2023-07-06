مصرع جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب قلقيلية، مساء اليوم الخميس، نفذها الشهيد الحمساوي أحمد غيظان/ فيديو

قتل جندي إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، جراء عملية إطلاق نار نفذت قرب مستوطنة كدوميم ما بين قلقيلية ونابلس بالضفة الغربية.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطينيًا وصل بمركبته إلى مفترق جيت القريب من مستوطنة كدوميم، وبعد الاشتباه بمركبته من قبل دورية أمنية مدنية (جنود وشرطة وحراس أمن إسرائيليين)، نزل من مركبته وأطلق النار ما أدى لإصابة جندي في المكان، وأعلن مقتله لاحقًا.

وأشارت القناة إلى أن دورية عسكرية من لواء جفعاتي كانت بالمنطقة لاحقت المنفذ الذي فر مشيًا على الأقدام من المكان وتم تصفيته.

وقد كشفت مصادر محلية أن منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة “قودميم”، والتي قتل بها جندي إسرائيلي بعد ظهر اليوم، هو الشهيد أحمد ياسين غيظان من قرية قبيا غرب رام الله.

وذكرت المصادر أن الشهيد “غيظان”، هو ابن عمة الشهيد المعتز بالله الخواجا منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بداية العام الحالي.

وفي التفاصيل، كشف المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الخميس، تفاصيل دقيقة حول عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “كدوميم” شرق قلقيلية، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة مستوطن آخر بجروح خطيرة، فيما استشهد المُنفذ.

ونقلت ريشت كان عن متحدث عسكري إسرائيلي في رواية باتت هي الأكثر دقة، حيث قال: “وصل فلسطيني بمركبة وأطلق النار تجاه دورية عسكرية قرب مستوطنة كدوميم دون أي إصابات”.

وأضاف: “ثم واصل طريقه إلى مفترق قريب من المكان وأطلق النار على مستوطن وأصابه بجروح حرجة لكنه تم تحديد مقتله في المكان”.

وأشار المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن المُنفّذ ترك مركبته وفرّ باتجاه مزارع مُجاورة في وقت كانت تلاحقه القوة التي تعرضت لإطلاق النار والتي قامت بتصفيته.

في حين، نقلت قناة كان العبرية عن مصدر أمني قوله: “خلال تفتيش سيارة منفذ عملية إطلاق النار في كدوميم، قام بإطلاق النار من (مسافة صفر) تجاه جندي ومستوطن يعمل كحارس أمن، وبعدها فرّ المنفذ من المكان، وقتله الجيش بعد عدة دقائق.

وقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسـام، مساء اليوم الخميس، مسئوليتها الكاملة عن العملية البطولية التي وقعت في مغتصبة كدوميم قرب قلقيلية، وأسفرت عن مقتل جنديٍ صهيونيٍ وإصابة آخر بجراحٍ حرجة.

وأكدت الكتائب في بيانٍ عسكري بأن العملية البطولية تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.

وأضافت: ” هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم “سموتريتش” بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يجرعونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

شاهد| لحظة وقوع عملية إطلاق نار صوب قوات الاحتلال عند مستوطنة كدوميم بين قلقيلية ونابلس pic.twitter.com/imn1Aai7Xw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 6, 2023