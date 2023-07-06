حالته حرجة.. سقوط شاب من الطابق الثالث في بناية بعمان

قال مصدر أمني، اليوم الخميس، إن شابا قد أسعف للمستشفى، صباح اليوم، بعد سقوطه من الطابق الثالث لبناية في منطقة البيادر بالعاصمة عمان.
وتابع المصدر بالقول أن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما، وهو بحالة حرجة، مضيفا أنه تم فتح تحقيق بالحادثة.
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قال مصدر أمني، اليوم الخميس، إن شابا قد أسعف للمستشفى، صباح اليوم، بعد سقوطه من الطابق الثالث لبناية في منطقة البيادر بالعاصمة عمان.
وتابع المصدر بالقول أن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما، وهو بحالة حرجة، مضيفا أنه تم فتح تحقيق بالحادثة.
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