تلافياً لتقويض الاتفاق التاريخي بينها وبين السعودية.. وزير خارجية إيران يلتقي نظيره الكويتي لحل الخلاف حول حقل نفطي

مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم ما بين قلقيلية ونابلس، اليوم الخميس، نفذها الشهيد أحمد ياسين غيظان
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