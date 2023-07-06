أغنية «حكايتنا كملت» للمطرب هيثم شاكر تتصدر تريند يوتيوب/ فيديو

طرح الفنان هيثم شاكر، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم “حكايتنا كملت”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تصدرت التريند عقب طرحها بساعات، خاصة أنها تحمل الطابع الرومانسي.

قد وتعاون هيثم شاكر في الأغنية مع الشاعر تامر حسين في أول عمل يجمع بينهما، ومع الملحن محمد الصاوى، والموزع شريف مكاوى، والمخرج محمد القاضي.

ويواصل المطرب هيثم شاكر تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، تمهيدًا لطرحه على جمهوره خلال الفترة المُقبلة عبر موقع يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

يذكر أن أغنية “بصة ” كانت أخر أغاني المطرب هيثم شاكر والتي طرحها من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم،

هذه الأغنية أطلق عليها هيثم شاكر فى بداية تسجيله للأغنية أسم “مليون دولار”، إلا أنه قرر تغير أسمها إلى”بصة”، لكونها أبسط فى حفظها لدى الجمهور.