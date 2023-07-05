محمد عبده يسخر من فكرة الغناء مع محمد رمضان

أعلن الفنان السعودي محمد عبده، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “تفاعلكم” الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي على قناة “العربية”، أن الفنانة أنغام هي صوت مصر الأول وليس شيرين عبد الوهاب.

وتحدث فنان العرب عن المطربات الثلاث : أنغام وأصالة وشيرين عبد الوهاب قائلاً: الفنانة أنغام مطربة من أسرة فنية فوالدها محمد علي سليمان موسيقي عريق وهي نفسها لديها صوت كاريزمي متميز في أداء الأغنية الطربية وأعتبرها صوت مصر الأول وليس شيرين عبد الوهاب، وهما اثنان فقط اللي قادرين يغنوا الأغنية الطربية الكلاسيكية الجميلة بصوت حلو أنغام وأصالة فقط”.

مضيفاً: “شيرين عبد الوهاب مثل باقي المطربات نسمع منهن أغنية بس لا تؤدي طرباً كلاسيكياً”.

وتعليقاً على رغبة الفنان المصري محمد رمضان بتقديم ديو معه، قال محمد عبده ساخراً:” هل يمكن لشهر رمضانان يجتمع مع الحج؟ ، مفيش علاقة أبدا إننا نغني سوا، وذلك لأنه لا يتقن الغناء بشكل طربي، لكنه ممثل فقط، وانا أتابع أعماله الفنية.

وأضاف : محمد رمضان محسود من الفنانين القاهريين علشان صعيدي، بس هو يعجبني كممثل، لكن فكرة الديو الغنائي معاه مفيش علاقة إننا نعمله وعمري ما أغني معاه”.

وعن أغاني محمد رمضان والحديث عن كونه “مؤديا” وليس مغنيا، قال: “في معهد التمثيل هناك تدريس للاداء، لأن الممثل لازم يكون عنده إيقاع نغمي وحركي، إذا أسند له مقطع أداء غنائي في تمثيلية يستطيع تقديمه”.

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