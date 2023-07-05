جيش العدو يعترف بمصرع الرقيب دافيد يتسحاك، من وحدة إيغوز التابعة للواء النخبة، برصاص المقاومين في مخيم جنين

قال دانيال هاجاري الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إنه قد تم فتح تحقيق لمعرفة الظروف الدقيقة التي أدت لمقتل الجندي في مخيم جنين الليلة الماضية.

وبحسب هاجاري خلال حديث لإذاعة كان العبرية، فإن الجندي قتل في نهاية العملية بجنين أثناء بدء الانسحاب، مرجحًا أن يكون قتل بفعل شظية إثر انفجار عبوة ناسفة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت امس أنه قتل بفعل رصاصة أصابته في الصدر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القتيل هو دافيد يتسحاك (23 عامًا) برتبة رقيب، وهو من سكان مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي الفلسطينيين في رام الله، ويخدم في وحدة إيغوز الاستطلاعية الاستخباراتية التابعة للواء النخبة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد اعلن، مساء اليوم الثلاثاء ، عن مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال المتحدث إن جنديا إسرائيليا قتل جراء تعرضه لطلقات خلال اشتباك مسلح في مخيم جنين مساء الثلاثاء ، وتم إبلاغ عائلته بذلك.

قد وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد عملية عسكرية استغرقت يومين، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة نحو 100 آخرين، بينهم 20 بحالة خطيرة.