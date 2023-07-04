تواصل العدوان الصهيوني على جنين لليوم الثاني.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 10، والجرحى لمئة، والمعتقلين الى 120/ فيديو

جنين – تم، صباح اليوم الثلاثاء، العثور على جثمان الشاب عدي خمايسة، من سكان مخيم جنين، ملقى في أرض زراعية داخل المخيم، ليرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي إلى 10.

وبحسب وزارة الصحة، فإن هناك نحو 100 جريح، من بينهم 20 بحالة خطيرة وحرجة.

وواصلت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل، وصباح اليوم، عمليتها الواسعة في جنين ومخيمها، وسط دمار كبير في المنازل والبنية التحتية.

وسمع العديد من الانفجارات ليلاً وفجرًا، إلى جانب سماع اشتباكات متقطعة.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أنه قام خلال ساعات الليلة الماضية وفجر وصباح اليوم، بتدمير بئر تحت الأرض كان يستخدم لتخزين الأسلحة والمتفجرات، إلى جانب تدمير وحدتين لإدارة القتال، وتفجير عبوة ناسفة كبيرة عثر عليها في المدينة، إلى جانب العثور على أسلحة ومعدات ومصادرتها.

فيما نقلت قناة ريشت كان العبرية عن دانيال هاجاري الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن هناك 300 مسلح في جنين ومخيمها، وهناك 160 منهم معروفين ومطلوبين، وتم اعتقال 120، وتدمير أكثر من 5 مختبرات لتصنيع المتفجرات.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 10 أهداف متبقية وسط المخيم سيتم الوصول إليها لمواصلة العملية.

وذكر أن أكثر من 1500 فلسطيني من سكان المخيم تركوا منازلهم الليلة من مناطق القتال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها استلمت (بعد منتصف الليل) من الاحتلال جثمان الفتى مصطفى نضال القاسم (17 عاما) من مخيم جنين، أُصيب خلال القصف على مخيم جنين ظهرًا ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليه إلا بعد ساعات.

والشهداء في مخيم جنين هم:

1)سميح فراس أبو الوفا (21 عاما).

2)أوس هاني حنون (19 عاما).

3)حسام أبو ذيبة (18 عاما).

4)نور الدين حسام مرشود (16 عاما).

5)محمد مهند شامي (23 عاما).

6) أحمد العامر (21 عاما).

7)علي هاني الغول (17 عاما).

8)مجدي عرعراوي (17 عاما).

9) مصطفى نضال القاسم (17 عاما)

10) عدي خمايسة

دمار هائل .. وجريمة حرب يرتكبها جيش الاحتلال بحق ممتلكات الأهالي في مخيم جنين. pic.twitter.com/DykEfoNHtq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2023

تغطية صحفية: "لحظة نقل الاحتلال جنديا مصابا في حوارة الليلة الماضية". pic.twitter.com/g9DjTo0cb7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 4, 2023