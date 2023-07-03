قناة عبرية: السلطة تلقت معلومات من الاحتلال عن عملية جنين

قدس الإخبارية – زعمت مصادر عبرية، اليوم الإثنين 3 يوليو 2023، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية بتفاصيل العملية العسكرية في مخيم جنين بعد انطلاق العدوان على المخيم فجر الإثنين.

ونقلت قناة كان العبرية عن مصادر في رام الله قولها إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغها بالعملية بعد انطلاقها وأنها ستتركز في مخيم جنين بدرجة أساسية.

وقبل أيام، كشف الاحتلال الإسرائيلي عن اتصال جمع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت بوزير الشؤون المدنية حسين حسين الشيخ لبحث حالة التصعيد الحاصلة.

وقال مكتب وزير الحرب في تصريح أصدره آنذاك “أن جالانت والشيخ بحثا الحاجة المشتركة لتهدئة الأوضاع على الأرض”، مردفًا: “جالانت شدد في حديثه مع الشيخ على أن قوات الأمن ستواصل العمل ضد “الإرهاب” حيثما دعت الحاجة، وأوضح ضرورة العمل بسرعة وبقوة ضد بؤر الإرهاب”.

وفي وقتٍ سابق، كشف موقع والا العبري نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، عن وجود قناة اتصال سرية تعمل منذ أكثر من شهر بين مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن وجود اتصالات مباشرة رفيعة المستوى بين مكتب نتنياهو ومكتب عباس منذ تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة.

يشار إلى أن تال ليف رام المحلل العسكري لصحيفة “معاريف” العبرية لفت في وقتٍ سابق إلى العبوات الناسفة التي تم استخدامها من المقاومة الفلسطينية وأنها تتحول بشكلٍ تدريجي إلى لبنان شيئاً فشئياً.