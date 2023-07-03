استشهاد 8 شبان واصابة العشرات في عدوان بري وجوي صهيوني فجر اليوم الاثنين على مخيم جنين.. والمقاومة تتصدى
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جرينتش+2 11:58
الاستخبارات الروسية تكشف عن مخطط أمريكي خبيث لوضع العصي في دواليب التطبيع العربي مع سوريا
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