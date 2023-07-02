روبي ترقص على أنغام “قلبي بلاستيك” بالساحل الشمالي/ فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية روبي وهي ترقص على أنغام أغنيتها الشهيرة “قلبي بلاستيك” في الساحل الشمالي.

فقد أحيت الفنانة روبي حفلاً غنائياً، مساء أمس السبت، في الساحل الشمالي ضمن حفلات عيد الأضحى2023، وسط تفاعل جماهيري معها.

آخر أعمال روبي

يعتبر مسلسل حضرة العمدة هو آخر أعمال الفنانة المصرية روبي، والذي عُرض بالموسم الرمضاني 2023، وقدمت فيه دور أول امرأة في منصب العمدة.

وقد شارك روبي البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سميحة أيوب، بسمة، أحمد بدير، محمد محمود عبدالعزيز، محمود عبد المغني، وفاء عامر، إدوارد، وغيرهم من النجوم.