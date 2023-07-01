نتنياهو: من حق إسرائيل السيادة على الضفة الغربية، لأن الأردن استولى عليها سابقاً بشكل غير قانوني، ولم يكن ذلك شرعياً
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جرينتش+2 12:41
مدرعات الشرطة تجتاح الشوارع الفرنسية لكبح أعمال الشغب التي تواصلت لليلة الرابعة، وادت الى إعتقال 994 شخصاً/ فيديو
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