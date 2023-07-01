تلفريك عجلون يستأنف اليوم السبت استقبال الزوار

يستأنف تلفريك عجلون، اليوم السبت استقبال زواره كالمعتاد، بعد انتهاء أعمال صيانة عامة جرت لكافة مرافق موقع التلفريك، وفق ما أكدته المديرة العامة للمناطق التنموية، أروى الحياري .

ودعت الحياري في حديث سابق زوار التلفريك إلى الالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بزيارة موقع التلفريك لتوفير تجربة ممتعة للزوار، لافتة إلى وجود أعمال صيانة بشكل يومي للتلفريك وجميع مكوناته ومرافقه.

وأشارت إلى أن 6000 شخص قد زاروا تلفريك عجلون خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى.

وكان قد افتتح تلفريك عجلون أمام الزوار رسميا، في 16 حزيران 2023.

ويهدف التلفريك إلى توفير منتج سياحي واستثماري جديد في المملكة، ليكون من المشاريع الرائدة في محافظة عجلون والمملكة، ومحفزاً للمستثمرين في القطاع الخاص للتوجه نحو الاستثمارات السياحية، وذلك لامتلاك المحافظة مقومات النجاح وغناها بالميزات التاريخية والأثرية والدينية والبيئية والغابات الحرجية.

ويمتد المشروع على مسافة 2.5 كيلومتر من محطة انطلاق اشتفينا إلى محطة وصول القلعة، ويضم 40 كابينة سعة كل واحدة 8 ركاب ومدة الرحلة قرابة 9 دقائق بالاتجاه الواحد.