لمنع تكرار عملية الشهيد محمد صلاح.. إسرائيل تطالب مصر بتقليل عدد جنودها وتزويدهم بأسلحة خفيفة فقط على الحدود
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جرينتش+2 12:39
“لا إله إلا الله”.. العثور على عملات عربية إسلامية من العهد العباسي مدفونة في السويد والنروج وبريطانيا
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