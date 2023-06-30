تفاقم أعمال العنف يضع فرنسا على كف عفريت.. ماكرون يطلب اجتماع خلية الأزمة و”كل الاحتمالات مطروحة”/ فيديو

نتنياهو: من حق إسرائيل السيادة على الضفة الغربية، لأن الأردن استولى عليها سابقاً بشكل غير قانوني، ولم يكن ذلك شرعياً
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