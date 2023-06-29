عشرات المتظاهرين العراقيين يقتحمون مقرّ السفارة السويدية في بغداد، احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف الشريف

تمكن عشرات المتظاهرين العراقيين، اليوم الخميس، من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد، احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم، بحسب ما أفادت مصادر لوكالة فرانس برس.

وأشارت مصادر عراقية الى أن “أنصار التيار الصدري اقتحموا مقر السفارة السويدية في بغداد، وطالبوا بطرد السفير السويدي من العراق”.

وفي وقت سابق، حددت اللجنة المركزية للتيار الصدري، اليوم الخميس، توقيت التظاهرة “الحاشدة” التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.

وقد بقي المتظاهرون المناصرون لمقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا لدى وصول قوات الأمن، وفق فيديوهات.

وذكرت اللجنة في بيان أنه “ستكون التظاهرة الغاضبة الحاشدة المليونية في بغداد أمام مقر السفارة السويدية، غدا الجمعة، بعد صلاة المغرب، وأما للمحافظات فعفويا من الخميس وبعد صلاة الجمعة”.

وقد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تظاهرة حاشدة ضد السفارة السويدية وطرد السفير السويدي من العراق على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.