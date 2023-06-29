لمنع تكرار عملية الشهيد محمد صلاح.. إسرائيل تطالب مصر بتقليل عدد جنودها وتزويدهم بأسلحة خفيفة فقط على الحدود
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جرينتش+2 12:38
عشرات المتظاهرين العراقيين يقتحمون مقرّ السفارة السويدية في بغداد، احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف الشريف
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