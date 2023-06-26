مجلة “شذى الكرمل” ترى النور في عددها الثاني لسنتها التاسعة

رأت النور هذا الأسبوع فصليّة “شذى الكرمل” الصادرة عن الاتّحاد ب-150 صفحة من الحجم المتوسّط، وزيّن غلافها الأوّل صورة للطفولة المعذّبة بمناسبة يوم الطفل العالمي وعلى شرف انعقاد المؤتمر الثاني لأدب الأطفال الذي عقده الاتّحاد في الطيرة يوم 23 حزيران 2023.

وقد شملت المجلّة أبوابًا رئيسيّة عدّة، باب أدب المرأة والإشكاليّة بين النِّسْوي والنسائي، يتناول الباب مجريات المؤتمر الأوّل الذي كان عقد في معليا يوم 11 آذار 2023. وشملت باب مهرجان أيّار الأدبيّ للانتماء والبقاء الذي كان عقد في البقيعة بتاريخ 27 أيّار 2023.

وممّا جاء في كلمة العدد: “مسيرتنا الأدبيّة ستبقى ناقصةً إن لم يكن درّةَ تاجها أطفالُنا، فانطلقنا نحو هذا المؤتمر من هذا الباب واعين إلى؛ إن كنّا نبغي مستقبلًا وجوديّا حصينًا في وجه الآفات الذاتيّة والغيريّة، يجب أن نعملَ على أن يكون قادةُ مستقبلنا، أطفالُ اليوم، أنقياء متحرّرين من كلّ آفاتنا والآفات التي يضربنا بها أعداؤنا.”.

كما شملت أبواب عدّة؛ دراسات، نقد وقراءات، ساهم فيها كلّ من: عبد الرحيم الشيخ يوسف، مصطفى عبد الفتّاح، روز شعبان، فاطمة كيوان، حوّا بطواش، محمود أبو فنّة وزياد شليوط. أمّ في باب قصائد ونصوص شعريّة، فقد ساهم كلّ من: محمّد بكريّة، عمر رزوق الشامي، محمّد موعد، معين أبو عبيد، مقبولة عبد الحليم، حسين جبارة، عبد القادر عرباسي، صالح سواعد، طه عبد الرحمن وأمين زيد الكيلاني. وفي باب قصص ونصوص، ساهم: محمّد علي سعيد، حسن عبّادي وحنان جبيلي عابد. وشمل العدد أيضًا: حوار العدد مع بروفيسور سليمان جبران، وأخبار الاتّحاد، وأخبار إصدارات الأعضاء.

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